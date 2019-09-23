В Кургане избрали нового спикера гордумы

Председателем курганской городской думы избран Игорь Прозоров. Такое решение приняли депутаты гордумы VII созыва на первом заседании, передает корреспондент «URA.RU».
Кандидатуру Игоря Прозорова предложил депутат Сергей Руденко. Он напомнил, что Прозоров имеет опыт работы зампредседателя, а в последние полгода исполнял обязанности спикера. Депутат от КПРФ Яков Сидоров предложил на этот пост своего однопартийца Виктора Зырянова.
Для избрания спикера было необходимо, чтобы за него проголосовало две трети депутатов. В результате тайного голосования за кандидатуру Прозорова было отдано 21 голос из 25. За Зырянова проголосовало четверо депутатов.
Депутаты городской думы были избраны 8 сентября 2019 года. Ранее Игоря Прозорова на пост спикера рекомендовало региональное отделение партии «Единая Россия».