Президента Белоруссии пригласили в Крым

Глава белорусской общины в Крыму Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить полуостров. По словам Чегринца, вслед за Лукашенко в Крым из Белоруссии придут предприятия «всех форм собственности».
«Мы приглашаем президента Белоруссии в гости. Я уверен, что нашим президентам нашлось бы о чем поговорить на замечательном крымском побережье. Вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности», — приводит слова Чегринца РИА «Новости».
Приглашение Лукашенко прозвучало после его слов о том, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт навсегда», отмечает агентство Nation News. После того, как полуостров стал частью России в марте 2014 года, Лукашенко заявил, что принимает сторону России в ее споре с европейскими государствами. Несмотря на это, белорусский лидер еще не посещал полуостров.