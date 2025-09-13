Работа двух российских аэропортов приостановлена

В двух авиагаванях временно приостановили прием и отправку рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения введены в российских авигаванях
Ограничения введены в российских авигаванях Фото:

В аэропорту Волгограда и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на выполнение взлетно-посадочных операций. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В ярославском и волгоградском аэропорту временно приостановлены прием и отправка рейсов», — написал Кореняко в telegram-канале. По его словам, данные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры по ограничению работы уже вводились в авиагавани Пскова. Данные ограничения сняли с 11:28 по московскому времени.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Волгограда и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на выполнение взлетно-посадочных операций. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «В ярославском и волгоградском аэропорту временно приостановлены прием и отправка рейсов», — написал Кореняко в telegram-канале. По его словам, данные ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Ранее аналогичные меры по ограничению работы уже вводились в авиагавани Пскова. Данные ограничения сняли с 11:28 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...