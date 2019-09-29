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26 сентября 2019

Главу Ямала удивил неожиданный подарок округу. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Подарок главе Ямала Дмитрию Артюхову вручили волейболисты «Факела»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спортсмены волейбольной команды из Нового Уренгоя «Факел» подарили завоеванную ими престижную награду Ямалу. Кубок чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вручили губернатору округа Дмитрию Артюхову.

«Наши супер чемпионы привезли две легендарные награды — Кубок Мира и Кубок России. Один из них подарили округу. Неожиданно и приятно. Будем подарок хранить и гордиться победами наших спортсменов», — написал Артюхов в своем Instagram.

Ямальский волейбольный клуб «Факел» сегодня закончил недельное путешествие по округу. В рамках спортивного турне спортсмены с мастер-классами посетили Новый Уренгой, Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги, где и пообщались с болельщиками. «Встречали везде очень тепло — команду на Ямале знают и любят», — добавил Артюхов.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Новом Уренгое принимал участие в благотворительном турнире по волейболу. Все собранные средства были направлены на реабилитацию детей-инвалидов.

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Наши супер чемпионы @krasilnikov.vyacheslav и @oleg.stoyanovskiy привезли две легендарные награды - Кубок Мира и Кубок России. Один из кубков подарили округу - неожиданно и приятно, будем хранить и гордиться победами наших спортсменов! @fakelvolley закончили сегодня недельное путешествие по округу. Наши волейболисты общались с болельщиками, проводили тренировки, вдохновляли юных спортсменов. Встречали везде очень тепло - команду на Ямале знают и любят. #янао #ямал #наша_гордость

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

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