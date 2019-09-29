Спортсмены волейбольной команды из Нового Уренгоя «Факел» подарили завоеванную ими престижную награду Ямалу. Кубок чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вручили губернатору округа Дмитрию Артюхову.
«Наши супер чемпионы привезли две легендарные награды — Кубок Мира и Кубок России. Один из них подарили округу. Неожиданно и приятно. Будем подарок хранить и гордиться победами наших спортсменов», — написал Артюхов в своем Instagram.
Ямальский волейбольный клуб «Факел» сегодня закончил недельное путешествие по округу. В рамках спортивного турне спортсмены с мастер-классами посетили Новый Уренгой, Губкинский, Ноябрьск и Лабытнанги, где и пообщались с болельщиками. «Встречали везде очень тепло — команду на Ямале знают и любят», — добавил Артюхов.
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в Новом Уренгое принимал участие в благотворительном турнире по волейболу. Все собранные средства были направлены на реабилитацию детей-инвалидов.