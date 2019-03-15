Губернатор Артюхов и глава УМВД устроят поединок с ямальскими мэрами и нефтяниками

Дмитрий Артюхов сыграет в волейбол ради благотворительности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов примет участите в благотворительном турнире по волейболу, который пройдет в эти выходные в Новом Уренгое. Как и при экс-главе региона Дмитрие Кобылкине, губернаторская команда будет называться «Северный характер». Играть она будет в черной форме с изображением головы белого медведя на груди. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе ямальского правительства.

В команду губернатора вошли его заместители Андрей Воронов, Алексей Ситников и Александр Мажаров, а также глава управления МВД по Ямалу Александр Удовенко. Против губернаторской команды выступят «Лидеры Ямала». Среди них будут главы Шурышкарского и Надымского районов Василий Паршаков и Леонид Дяченко, несколько замов новоуренгойского мэра и представители нефтегазовых компаний.

Источники в правительстве сообщают, что вместе с Артюховым в команде собирался сыграть и губернатор Тюменской области Александр Моор, который также посетит с визитом Новый Уренгой, но в итоге команду собрали только из ямальцев.

Благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала» в Новом Уренгое проходит с 4 марта. 16 марта состоятся финал турнира и игра с участием губернатора вне конкурса. Все денежные средства, собранные в ходе благотворительного марафона, будут перечислены на счет благотворительного фонда «Ямине» и направлены на реабилитацию детей-инвалидов.