Экс-сотрудник главного онкоцентра России: такого оттока кадров никогда было

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев, который ранее работал в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии (НМИЦ) имени Блохина, рассказал, что в предыдущие годы подобного оттока кадров из клиники не было. При этом он призвал еще раз проверить слова врачей, которые пожаловались на плохие условия работы.
«[Врачи] говорят в своем обращении о совершенно конкретных вещах, о том, что разваливается школа, что меняются протоколы лечения, работать приходится в отделениях, где стены покрыты плесенью. Мы не можем утверждать, что это все правда», — приводит слова специалиста «Национальная служба новостей».
По словам Пылева, подобного оттока кадров в центре Блохина «никогда раньше не было». «Нужно не рубить с плеча, а детально вникнуть в суть жалоб», — резюмировал доктор.
Как писало «URA.RU», ранее несколько сотрудников НМИЦ записали видеообращение, в котором они заявили о намерении уволиться. Свое решение врачи обосновали плохими условиями труда и невысокой зарплатой. В частности, специалисты заявили, что в детских палатах отсутствует вентиляция и «стены поедает плесень». Сейчас в больнице работает комиссия Минздрава, которая разбирается в ситуации.