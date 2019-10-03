В Тюменской области ночью экстренно расселили многоэтажку

Жители аварийного дома получат новые квартиры до Нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экстренная эвакуация жителей дома по адресу Октябрьская, 55 в Тобольске (Тюменская область) прошла в ночь с 2 на 3 октября из-за опасности обрушения. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным администрации, дом был признан аварийным еще весной прошлого года, но жители отказались переезжать в маневренный фонд по различным причинам. В итоге по периметру дома были установлены маячки, которые отслеживали состояние дома. Вечером 2 октября были обнаружены подвижки маячков, после чего на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о расселении дома.

«В 22:00 был объявлен режим ЧС и несколько групп в составе сотрудников ГУ МЧС, полиции и комитета по жилью начали обход квартир, уведомляя о необходимости покинуть здание с вещами первой необходимости. Часть разместилась в хостеле, другая — уехала к родственникам. Эвакуация прошла спокойно и закончилась около двух часов ночи», — уточнили в мэрии. Всего необходимо было расселить более 60 квартир.

По официальным данным, сейчас комитет по жилью информирует население о сроках и перечне необходимых документов для получения нового жилья. «Финансовые средства есть, этим вопросом занимались с начала года. Мы планируем, что жители дома на Октябрьской, 55 будут встречать Новый год уже в своих новых квартирах», — уточнили в ведомстве.