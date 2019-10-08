Пожар произошел в ночь на 8 октября Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Крупный пожар произошел на Курганском литейном заводе в ночь на 8 октября. Для его тушения потребовалось почти два часа, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

Сообщение о возгорании на проспекте Машиностроителей, 23в, поступило в 3 часа 56 минут. «По прибытию было установлено, что происходит горение из-под кровли здания по всей площади, пожару был присвоен повышенный ранг „ВЫЗОВ №2“», — рассказали в ведомстве. Общая площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. К тушению привлекались 72 человека, 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 53 человека и 16 единиц.

В связи с тем, что пожар произошел в нерабочее время, проводить эвакуацию не потребовалось, погибших и пострадавших не было. Открытое горение удалось ликвидировать к 5 часам 32 минутам. После этого подразделения МЧС приступили разбору и проливке отдельных конструкций кровли. Отмечается, что оборудование предприятия удалось сохранить.

Предварительная причина пожара, по данным ГУ МЧС, — неисправность производственного оборудования и нарушение технологического процесса производства. Гендиректор предприятия Алексей Слободяник заявил «URA.RU», что пока не готов комментировать ситуацию на заводе.

К тушению пожара привлекались 72 человека и 23 единицы техники Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Площадь пожара составила 1000 кв.м Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области