Ямальские власти ставят эксперимент на оленях, против которого были аборигены

В округе запущены два проекта по изгородному оленеводству Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО начали реализовывать «пилотные» проекты по развитию изгородного оленеводства. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Два оленеводческих хозяйства получили гранты из окружного бюджета — по 15 млн рублей. […] Одним из приоритетных направлений стало изучение альтернативных способов содержания северных оленей», — отметили в правительстве.

Изгородь на юге Надыского района возводит фермер Владимир Слепушкин с бригадой из восьми человек. Его угодья находятся в 30 километрах южнее поселка Лонгъюган. Уже построено 15 километров изгороди, а ее общая протяженность составит 40 километров. Работы планируют завершить до середины ноября. Второй грант реализует община «Сядэй-Яхинская» на юге Тазовского района.

Как сообщил заместитель главы окружного департамента АПК Виктора Югая Вячеслав Жедулев, данные проекты важны для развития оленеводства в регионе: «Кормовые ресурсы оленьих пастбищ сегодня ограничены, и проекты по изгородному содержанию животных помогут нам изучить возможности адаптации северных оленей к условиям изгороди, к искусственной подкормке».

Ранее сообщалось, что поголовье животных на Ямале достигает отметки в 730 тысяч, а пастбища могут прокормить лишь 370 тысяч оленей. Правительство предложило перейти к изгородному оленеводству, однако ямальские аборигены высказались против проекта. Они настаивали, что животным нужны пастбища, переходы, а на комбикорм их нельзя перевести полностью.