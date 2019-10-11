После встречи с Путиным курганский губернатор остался в Москве

Губернатор Курганской области Вадим Шумков все еще работает в Москве. В столице он проводит ряд встреч. Информацию «URA.RU» подтвердили в представительстве Курганской области при правительстве РФ.
С кем именно встречается глава региона, в представительстве не уточнили. По данным источника, переговоры организовал врио замгубернатора — руководитель представительства региона в Москве Андрей Алексеев. «Вадим Михайлович работает в Москве, это точно, проводит переговоры с потенциальными инвесторами», — уточнил инсайдер.
В пресс-службе губернатора на телефонный звонок журналиста «URA.RU» не ответили. Шумков встретился с президентом России Владимиром Путиным 9 октября — на общей встрече главы государства с главами регионов. Путин поздравил их с избранием. Предполагалось, что Шумков с 7 октября должен был отправиться в отпуск.