Глава коллекторского агентства раскритиковал новые правила взыскания долгов

Без людей роботы-коллекторы не справятся с работой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициатива Минюста об изменении порядка взыскания долгов и введении роботов-коллекторов является преждевременной. Таким мнением с «URA.RU» поделился член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Дмитрий Теплицкий.

Как считает эксперт, принципы регулирования таких современных технологий как «искусственный интеллект» и их взаимодействие с людьми будут определены в июле 2020 года в соответствии с заявлением вице-премьера Максима Акимова. Поэтому преждевременно в «специальном законе» прописывать то, что не определено в «общем».

«Наш робот-коллектор, который мы называем автоматизированным интеллектуальным агентом, звонит должникам уже с 2017 года. Эта наша внутренняя разработка, которая также работает в нескольких банках. За все время работы никаких претензий к роботу-коллектору со стороны должников не было. Поэтому я не понимаю, для чего в законе его прописывать как отдельный инструмент. Гораздо важнее работать именно над другими коллизиями в законе и регулировать коммуникацию в целом», — рассказал «URA.RU» Дмитрий Теплицкий.

Как отметил собеседник агентства, все нормы для работы роботов-коллекторов, которые предлагает внести Минюст, и без закона учитываются организациями, пользующимися этой услугой. «Робот-коллектор попадает в категорию операторов, которые априори соблюдают требования к звонкам», — объяснил Теплицкий. При этом роботы упрощают работу организации тем, что избавляет людей от монотонной работы и однотипных разговоров.

Плюс роботов-коллекторов заключается в том, что они всегда проговорят установленный текст и сохранят при этом нейтральный тон. Однако, уточняет эксперт, эффективность роботов особенно высока на ранней стадии работы, когда используются простые скрипты. На поздней же стадии взыскания будет эффективнее всего синергия робота и оператора.

Ранее стало известно, что Минюст подготовил проект закона, по которому коллекторы смогут использовать программу для отправки голосовых сообщений, передает RT. Согласно проекту, роботу-коллектору разрешается звонить должнику не более раза в сутки и не чаще, чем два раза в неделю.