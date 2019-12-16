Донецкая и Луганская народные республики должны участвовать в «нормандском формате», предполагающем разрешение конфликта в Донбассе. Такое мнение высказал член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Ульрих Оэмэ в беседе с журналистами в Минске.
Как рассказал Оэмэ, уже в начале 2020 года он выступит за привлечение республик к переговорам. «В ПАСЕ на январской сессии я запущу инициативу, надеюсь, получу 20 голосов, чтобы инициировать резолюцию [о вовлечении в переговоры представителей ДНР и ЛНР]», — цитирует члена ассамблеи ТАСС.
Идею Оэмэ оценил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который считает, что вовлечение ДНР и ЛНР в «нормандские переговоры» позволило бы не на словах, а на деле заниматься урегулированием конфликта в Донбассе. «Это очень здравое и правильное предложение. Один из главных шагов, который позволит продвинуть ситуацию на Украине в сторону мира, — прямой диалог между Киевом и Донбассом», — цитирует Цекова RT.
Инициативу похвалили и дипломатические представительства республик. Так, руководитель МИД ЛНР Владислав Дейнего считает необходимым наладить прямой контакт между странами «нормандской четверки» и республиками Донбасса. В свою очередь, глава МИД ДНР Наталья Никонорова называет предложение Оэмэ «первым шагом», благодаря которому международные структуры будут получать информацию о конфликте не только от Киева, уточняет «
Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря. В рамках мероприятия обсуждалось урегулирование конфликта на Донбассе. По итогам встречи президенты Германии, Франции, России и Украины приняли коммюнике, которое предполагает соблюдение минских соглашений от 2015 года. Следующий сбор лидеров четырех стран состоится в марте 2020 года.