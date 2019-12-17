Курганский депутат обсмеял должность сенатора

Сергей Муратов высказал свое мнение про работу в Совете Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы, председатель совета директоров «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов назвал должность сенатора «работой для пенсионеров». Об этом он заявил в ответ на вопрос корреспондента «URA.RU» о том, будет ли он претендовать на сенаторскую должность в 2020 году.

«Чтобы стать сенатором, надо выиграть выборы в областную думу. Мне не хватает времени», — прокомментировал Муратов. Он вспомнил, как в 2016 году отказался от должности депутата Госдумы. Он подчеркнул, что работа в областной думе отнимает «очень много времени». «Сенаторство — это больше такая… пенсионерская работа», — высказал свои сомнения депутат. В то же время Сергей Муратов в финале рассуждения о должности сенатора отметил: «Ни от чего в жизни зарекаться нельзя».

Ранее Сергея Муратова называли в числе возможных претендентов на пост сенатора от губернатора, однако он не вошел в тройку, озвученную Вадимом Шумковым. После победы на выборах Шумков продлил полномочия Елены Перминовой. В 2020 году из числа избранных депутатов Курганской областной думы будет выдвинут второй сенатор. Эту должность с 2004 года занимает Сергей Лисовский, однако в последнее время появились слухи, что его могут сменить.