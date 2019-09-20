Губернатор Зауралья назначил своего представителя в Совете Федерации

Елена Перминова работает в Совете Федерации с 2014 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, ранее официально вступивший в должность, переназначил своим представителем в Совете Федерации действующего сенатора Елену Перминову. Об этом сообщил его пресс-секретарь Павел Поперешниченко.

«Сенатором переназначена Елена Перминова», — приводит его слова РИА «Новости». Помимо Перминовой, рассматривались также кандидатуры действующего сенатора от заксобрания Курганской области Сергея Лисовского и вице-губернатора Константина Ермакова, возглавляющего финансовое управление.

Как писало «URA.RU», после избрания на пост главы региона Шумков в разговоре с агентством заявлял, что его устраивает работа Перминовой. В частности он отмечал, что благодаря Перминовой Курганская область получит от Москвы 800 миллионов рублей.

Елена Перминова работает в Совете Федерации с 2014 года. Она является зампредседателя комитета по бюджету и финансовым рынкам. До этого она была директором финуправления правительства Курганской области.