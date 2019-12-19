18 декабря 2019
17 декабря 2019

В Кургане десятки домов оставят в выходной без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Отключение воды. Курган, отключение воды, гигиена, зубная щетка, водопроводный кран
Курганцев предупредили об очередном отключении водыФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десятки домов Кургана останутся на весь день без воды в субботу, 21 декабря. Это вызвано ремонтными работами на сетях водоснабжения, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с заменой задвижки 21 декабря с 01.00 до 23.30 будет ограничено холодное водоснабжение», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Под отключение попадают вся улица Монтажников, дома в 11-м микрорайоне, 6, 7, по улице Промышленной, 4, 4а, проспекте Голикова, 22, 25, проспекте Машиностроителей, 19,21, 21в, 23а, 27б, 33, 33а, 33б, 34 (морг), 34к1, 35, 37, 35а, 35е, 35а ст. 5, 36, 40, 40а. Воды, в частности, не будет в здании ГИБДД.

Кроме того, в микрорайоне Рябково (вся левая сторона от улицы Чернореченской) будет снижено давление в сетях холодного водоснабжения. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.

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