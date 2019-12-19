В Кургане десятки домов оставят в выходной без воды

Курганцев предупредили об очередном отключении воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Десятки домов Кургана останутся на весь день без воды в субботу, 21 декабря. Это вызвано ремонтными работами на сетях водоснабжения, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».

«В связи с заменой задвижки 21 декабря с 01.00 до 23.30 будет ограничено холодное водоснабжение», — пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Под отключение попадают вся улица Монтажников, дома в 11-м микрорайоне, 6, 7, по улице Промышленной, 4, 4а, проспекте Голикова, 22, 25, проспекте Машиностроителей, 19,21, 21в, 23а, 27б, 33, 33а, 33б, 34 (морг), 34к1, 35, 37, 35а, 35е, 35а ст. 5, 36, 40, 40а. Воды, в частности, не будет в здании ГИБДД.

Кроме того, в микрорайоне Рябково (вся левая сторона от улицы Чернореченской) будет снижено давление в сетях холодного водоснабжения. «Водный Союз» просит потребителей заранее запастись водой.