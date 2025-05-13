Депардье внесли в реестр сексуальных преступников

Суд в Париже признал Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках
© Служба новостей «URA.RU»
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Актер получил 18 месяцев лишения свободы условно
Актер получил 18 месяцев лишения свободы условно Фото:

Суд Парижа признал известного французского актера Жерара Депардье виновным по делу о сексуальных домогательствах, произошедших на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В отношении актера было назначено наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно», — передает BFMTV. Кроме того, прокуратура требовала для актера штраф в размере 20 000 евро, обязательную психологическую помощь, двухлетний запрет на профессиональную деятельность и внесение в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Слушания по делу проходили в марте 2024 года. Депардье обвиняли в «сексуальном насилии» в отношении двух женщин — декоратора Амели и третьего помощника режиссера Сары. По их словам, актер совершал непристойные действия и позволял себе оскорбительные высказывания во время работы над фильмом режиссера Жана Беккера. Депардье в ходе процесса отрицал свою вину, заявляя, что стал жертвой заговора. Его адвокат Жереми Ассус назвал обвинения «лживыми» и «надуманными». Однако суд признал доводы защиты несостоятельными, отметив преднамеренность действий актера.

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Суд Парижа признал известного французского актера Жерара Депардье виновным по делу о сексуальных домогательствах, произошедших на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV. «В отношении актера было назначено наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно», — передает BFMTV. Кроме того, прокуратура требовала для актера штраф в размере 20 000 евро, обязательную психологическую помощь, двухлетний запрет на профессиональную деятельность и внесение в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления. Слушания по делу проходили в марте 2024 года. Депардье обвиняли в «сексуальном насилии» в отношении двух женщин — декоратора Амели и третьего помощника режиссера Сары. По их словам, актер совершал непристойные действия и позволял себе оскорбительные высказывания во время работы над фильмом режиссера Жана Беккера. Депардье в ходе процесса отрицал свою вину, заявляя, что стал жертвой заговора. Его адвокат Жереми Ассус назвал обвинения «лживыми» и «надуманными». Однако суд признал доводы защиты несостоятельными, отметив преднамеренность действий актера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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