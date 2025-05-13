Депардье внесли в реестр сексуальных преступников

Суд Парижа признал известного французского актера Жерара Депардье виновным по делу о сексуальных домогательствах, произошедших на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«В отношении актера было назначено наказание в виде 18 месяцев лишения свободы условно», — передает BFMTV. Кроме того, прокуратура требовала для актера штраф в размере 20 000 евро, обязательную психологическую помощь, двухлетний запрет на профессиональную деятельность и внесение в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.
Слушания по делу проходили в марте 2024 года. Депардье обвиняли в «сексуальном насилии» в отношении двух женщин — декоратора Амели и третьего помощника режиссера Сары. По их словам, актер совершал непристойные действия и позволял себе оскорбительные высказывания во время работы над фильмом режиссера Жана Беккера. Депардье в ходе процесса отрицал свою вину, заявляя, что стал жертвой заговора. Его адвокат Жереми Ассус назвал обвинения «лживыми» и «надуманными». Однако суд признал доводы защиты несостоятельными, отметив преднамеренность действий актера.
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