В МИД России пообещали точечно ответить Польше на закрытие генкосульства

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Возможный разрыв дипломатических отношений ударит по обеим сторонам
Возможный разрыв дипломатических отношений ударит по обеим сторонам Фото:
новость из сюжета
Польша закрыла генконсульство РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Польши закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Комментарий прозвучал в эфире «Соловьев.LIVE».

«Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов», — рассказала Захарова в эфире. Захарова подчеркнула, что возможный разрыв дипломатических отношений ударит по обеим сторонам: в случае такого решения польским дипломатам и представителям различных кругов также придется покинуть территорию РФ.

Конфликт обострился после заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о закрытии российского генконсульства в Кракове. Варшава объяснила этот шаг подозрениями в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Польши закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Комментарий прозвучал в эфире «Соловьев.LIVE». «Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов», — рассказала Захарова в эфире. Захарова подчеркнула, что возможный разрыв дипломатических отношений ударит по обеим сторонам: в случае такого решения польским дипломатам и представителям различных кругов также придется покинуть территорию РФ. Конфликт обострился после заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о закрытии российского генконсульства в Кракове. Варшава объяснила этот шаг подозрениями в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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