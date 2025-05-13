В МИД России пообещали точечно ответить Польше на закрытие генкосульства

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Польши закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Комментарий прозвучал в эфире «Соловьев.LIVE».
«Сейчас мы отвечаем точечно на их вот эти неадекватные шаги. Отвечаем адекватно, отвечаем с учетом наших интересов», — рассказала Захарова в эфире. Захарова подчеркнула, что возможный разрыв дипломатических отношений ударит по обеим сторонам: в случае такого решения польским дипломатам и представителям различных кругов также придется покинуть территорию РФ.
Конфликт обострился после заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о закрытии российского генконсульства в Кракове. Варшава объяснила этот шаг подозрениями в причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.
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