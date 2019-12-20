Курганские родители придумали, как устроить новогодний выходной воспитателям детсадов

В Кургане продолжают обсуждать ситуацию, когда из-за переноса выходного дня с 31 на 28 декабря, детские сады вынуждены работать в оба дня. Родители предложили запустить флешмоб и договориться между собой, чтобы освободить один из дней для работников детсадов.
В одной из многочисленных дискуссий о дополнительном рабочем дне для воспитателей в соцсети жительница Кургана Наталья Медведева озвучила свой вариант решения: «Мы освободили сами воспитателей от работы 31 [декабря], написали отказ все вместе. Все люди, хорошо отозвались». Инициативу оценили другие жители города. «Молодцы, что поддержали работников детсада, запустить по городу этот флешмоб, кто за?» — написала Юля Ванина.
В пресс-службе администрации города уточнили, что 31 декабря детсады работают в дежурном режиме, поэтому, если детей не приведут, сотрудники на работу не выйдут. О том, есть ли необходимость приводить ребенка в детсад 31 декабря, родителей будут опрашивать заранее.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря, для госслужащих и сотрудников государственных бюджетных организаций. Органам местного самоуправления, предприятиям и учреждениям также было рекомендовано перенести выходной. Однако не все чиновники остались довольны таким решением.