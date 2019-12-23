Ямальцев возмутили условия в гостинице для животных

Руководство гостиницы «Тарпан» отвергает обвинения в свой адрес Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались на условия содержания в гостинице для животных «Тарпан». Как сообщил анонимный автор в группе «Происшествия Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте», оставленную собаку якобы не кормили и не выгуливали.

По словам ноябрянина, семья уезжала в отпуск и оставила собаку в «Тарпане». «Мы оплатили проживание в гостинице (с питанием), оставили, в придачу, большой мешок сухого корма, — написал автор сообщения. — Когда наша семья вернулась из отпуска <…> на нас смотрел „скелет“. Собака была больна, истощена, рядом с ней не было даже миски с водой, мешок с сухим кормом был даже не вскрыт».

После, как указывается, автору удалось пообщаться с теми, кто уже имел опыт оставлять питомцев в «Тарпане». Люди и ранее, якобы, сталкивались с подобным «садизмом и безразличием, были даже случаи со смертельным исходом».

Директор «Тарпана» Александр Хабазов назвал разговор с журналистом «URA.RU» беспредметным, так как автор сообщения не указал ни дату, когда имел место инцидент, ни своего имени, ни даже кличку и породу собаки. «Я не знаю, для чего вы мне звоните, — ответил на вопрос агентства Хабазов. — Мало ли, кто где и что мог написать? Ничего этого не было!»

Между тем, это уже не первая жалоба на ноябрьские предприятия, которые занимаются содержанием животных. Ранее сообщалось, что на пункт отлова бездомных животных (содержит ИП Костюк Н.Н.) пожаловались жители Муравленко. По данным зоозащитников, предприниматель якобы содержит животных в ужасающих условиях, а больные животные содержатся вместе со здоровыми, что приводит к распространению опасных инфекций.