В ямальском городе требуют проверить службу по отлову животных

Местный житель пожаловался на условия содержания отловленных собак Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Житель Муравленко (ЯНАО) потребовал провести проверку городской службы по отлову животных. По заявлению ямальца, он забрал из пункта содержания животных щенка с опасным заболеванием.

По словам мужчины, в отлове с ним не стали заключать никаких договоров, щенок уже в машине «вел себя пассивно», а вскоре проявились симптомы заболевания. «Как только частная ветеринарная клиника открылась, сразу повели щенка туда, — сообщил ямалец. — Там был поставлен диагноз энтерит».

При этом, как указывает собаковод, вольеры для содержания животных на холоде, отловленные собаки грязные, а их лай «слышен за километр». Случай, когда забирают больную собаку там якобы уже не первый — ранее взятое в отлове животное заразило других собак и их гибели удалось избежать только благодаря оперативно начатому лечению.

Подрядчик, занимающийся отловом и временным содержанием животных в Муравленко — предприниматель из Ноябрьска Николай Костюк —пояснил журналисту «URA.RU», что не занимается лечением отловленных животных в соответствии с договором. «Денег на лечение не выделяется, — рассказал собеседник агентства. — Возможно, что один из щенков действительно заболел».

По словам предпринимателя, визита контролирующих органов он не опасается и готов предоставить необходимые документы, фото и видеоматериалы. Костюк также пояснил, что даже питание животных выделяется строго на определенный период их содержания. «Сейчас у оставшихся щенков, о которых идет речь, заканчивается срок содержания, если их никто не заберет, мы должны будем принять решение об их гуманной эвтаназии», — отметил подрядчик.