В Кургане тело погибшей в ДТП женщины несколько часов лежало возле школы

ДТП произошло на пешеходном переходе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело женщины, погибшей под колесами мусоровоза на перекрестке улиц Коли Мяготина и Войкова в Кургане, пролежало на дороге несколько часов. Как раз в это время на занятие шли учащиеся расположенной рядом с местом ДТП начальной школы, рассказали «URA.RU» очевидцы.

«Тело не могли убрать до 9 часов утра. По этому переходу шли в школу маленькие дети. Меня саму все еще трясет, как вспомню», — поделилась с «URA.RU» мать одного из учеников. «Лежит прикрытое тело, рядом пятна крови на асфальте, и тут же родители ведут детей. Жуть», — заявил другой очевидец. Рядом с местом аварии расположен один из корпусов гимназии №47. По словам родителей, в этом здании проводятся занятия для учащихся 1-4-х классов.

В отделении пропаганды городского отдела ГИБДД пояснили «URA.RU», что ДТП произошло в 6.25, а тело погибшей увезли примерно в 8.30. «Здесь нарушений никаких нет, — отметили в ведомстве. — Во всех случая наезда на пешехода со смертельным исходом работает следственно-оперативная группа. Пока она не заканчивает свою работу, тело не вывозят».

Авария с мусоровозом произошла рано утром 23 декабря на регулируемом перекрестке. Светофор в момент ДТП был в дежурном режиме — работал мигающий желтый. Грузовик сбил двух пешеходов. Девушка погибла на месте, молодой человек доставлен в больницу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Половинском районе Курганской области труп пролежал под дождем на обочине улицы шесть часов до приезда родственников, так как полиция и скорая отказались перевозить тело погибшей в ДТП.