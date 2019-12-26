За талисман Универсиады в Екатеринбурге уже можно проголосовать

Кампания по выбору талисмана Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге стартовала 25 декабря 2019 года. Принять участие в конкурсе и предложить свой символ может любой желающий.
«Традиционно неотъемлемым символом Универсиады является оригинальный талисман, который ассоциируется со страной — хозяйкой соревнований, отражает ее национальные и культурные особенности и приносит удачу спортсменам», — сообщили на пресс-конференции, посвященной спортивному событию.
На первом этапе пройдет онлайн-опрос на сайте talisman.ekat2023.com, в ходе которого россияне будут выбирать персонажей для талисмана Универсиады. Параллельно с 27 по 29 декабря 2019 года будет проводиться опрос в офлайн режиме в аэропортах Екатеринбурга, Москвы Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского, а также в нескольких торговых центрах уральской столицы. Десять самых популярных героев доработают студенты художественных ВУЗов и представят экспертному жюри, которое сократит список талисманов до трех.
В апреле и мае состоится финальный этап — национальное голосование, где право стать талисманом 32-й Всемирной летней Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года.