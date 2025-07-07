07 июля 2025

Машина встала посреди свердловской трассы и остановила движение

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Авто встало посреди дороги на 263-м километре (архивное фото)
Авто встало посреди дороги на 263-м километре (архивное фото) Фото:

На 263-м километре Пермского тракта ввели ограничение на движение. Всему виной авто, которое встало на проезжей части. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-242 км 263 (Бисертский ГО) на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Пермь», — сообщили дорожники.

Водителей просят отнестись с пониманием к данной ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На 263-м километре Пермского тракта ввели ограничение на движение. Всему виной авто, которое встало на проезжей части. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-242 км 263 (Бисертский ГО) на проезжей части стоит транспортное средство. Движение осуществляется по одной полосе в направлении города Пермь», — сообщили дорожники. Водителей просят отнестись с пониманием к данной ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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