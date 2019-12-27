После закрытия инфекционного отделения в Зауралье больных детей отказались госпитализировать

Детям с инфекцией в стационаре места не нашлось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Лебяжье Курганской области после закрытия инфекционного отделения в районной больнице родители жалуются, что детей с серьезными симптомами не стали госпитализировать. О ситуации жительница поселка рассказала в соцсети.

«Сегодня обратились в ЦРБ, причина: температура, рвота, головокружение и еще пару симптомов у детей, у дочери еще стоматит. В детское отделение мы не попадаем так как вирус или инфекция. А инфекционного отделения у нас теперь нет», — написала Вера Сепанюк. Она отметила, что детей не оставили в стационаре, а отправили домой. Также жительница Лебяжья вспомнила, что на встрече с главой района Леонидом Барчем и директором департамента здравоохранения Ларисой Кокориной в августе 2019 года заверили, что в больнице выделят бокс для больных инфекционными заболеваниями детей, однако этого не произошло.

«Я сейчас приехала с ребенком четырехмесячным из Кургана, [ездила] чтоб на минутку зайти к офтальмологу, у нас ведь врачей вообще нет», — поддержала жительницу поселка Аля Демидова. В комментариях представитель департамента здравоохранения Курганской области сообщил, что в связи с изложенным фактом началась проверка. «URA.RU» направило письменный запрос, чтобы выяснить, подтвердились ли факты и какие меры будут приняты.

Ранее «URA.RU» сообщало, что инфекционное отделение Лебяжьевской центральной районной больницы закрыли осенью 2019 года, больных направляют за 60 км в соседний райцентр Макушино.