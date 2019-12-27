Губернатор Комарова пообещала исполнить до Нового года мечты шести детей

Губернатор Югры Наталья Комарова уже начала исполнять желания детей Фото: Алексей Андронов

Губернатор Югры Наталья Комарова начала исполнять мечты шести юных югорчан в рамках акции «Елка желаний». Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Четыре желания уже исполнены, еще два будут выполнены до Нового года», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в депсвязей.

О доставшихся ей просьбах детей в своем Instagram написала сама Комарова, которая вытянула записки на новогодней елке в Кремле после заседания Госсовета. «На новогодней кремлевской елке шесть шаров были с желаниями юных югорчан (ремонт комнаты, интерактивная игрушка, компьютер, трансформер Виктор из мультсериала „Роботы-поезда“, игрушка Базз Лайтер, набор для творчества). Постараюсь их выполнить к Новому году», — написала глава региона.

Ранее сообщалось, что к добровольческой акции «Елка желаний» присоединился президент России Владимир Путин. Главе государства выпало исполнить желание мальчика из детского дома в Ставропольском крае. Также к акции присоединились многие российские губернаторы. Все они дарят подарки детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации — инвалидам, сиротам или растущим в неполных семьях.