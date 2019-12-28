Меладзе раскритиковал Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе обрушился с критикой на фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова в эфире шоу «Голос» на «Первом канале».
По мнению Меладзе, певец неправильно использовал возможности его подопечной Рагды Заниевой, в результате чего создается впечатление, что она поет «из-под палки». «Сергей ключика к ней так и не нашел, и поет она не совсем то, что хочет. Все как-то размыто. У меня такое впечатление, что она поет из-под палки — не то, что хочет», — приводит РИА «Новости» слова продюсера.
Шнуров, в свою очередь, заявил, что использовал потенциал Рагды на полную мощность. Ее выступлением он остался доволен. «Каждый имеет право на такое видение. <…>. Ребята выступили великолепно. Что я хотел, то и получил», — сказал наставник. Правда, в результате он пропустил в финал шоу другого участника — Антона Токарева. Рагда Ханиева покинула телепроект.