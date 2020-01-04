04 января 2020

С российских спасателей снимут ответственность за гибель людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мчс, пожарище, пожарные
Спасатели смогут работать в условиях оправданного риска, не боясь уголовной ответственностиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

МЧС подготовит законопроект, согласно которому будет невозможно привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели людей в условиях оправданного риска. Инициативу планируют доработать к сентябрю.

Изменения будут внесены в федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Инициатива позволит закрепить термин «оправданный риск». Речь идет о ситуациях, требующих незамедлительного вмешательства экстренных служб, но в которых есть угроза для жизни пострадавших или самих спасателей. «При этом должны быть основания полагать, что спасение пострадавших возможно», — сообщает «Российская газета».

В МЧС пояснили, что термин «оправданный риск» во время спасательных работ не освободит от ответственности руководителей операции, если будет доказана неправомерность или несвоевременность действий их подчиненных. При этом в ведомстве уверены, что закрепление нового термина позволит спасателям выполнять обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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