С российских спасателей снимут ответственность за гибель людей

МЧС подготовит законопроект, согласно которому будет невозможно привлекать к ответственности руководителей спасательных подразделений в случае гибели людей в условиях оправданного риска. Инициативу планируют доработать к сентябрю.
Изменения будут внесены в федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». Инициатива позволит закрепить термин «оправданный риск». Речь идет о ситуациях, требующих незамедлительного вмешательства экстренных служб, но в которых есть угроза для жизни пострадавших или самих спасателей. «При этом должны быть основания полагать, что спасение пострадавших возможно», — сообщает «Российская газета».
В МЧС пояснили, что термин «оправданный риск» во время спасательных работ не освободит от ответственности руководителей операции, если будет доказана неправомерность или несвоевременность действий их подчиненных. При этом в ведомстве уверены, что закрепление нового термина позволит спасателям выполнять обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности.