Ученые назвали напиток, который помогает снижать давление

С повышенным давлением поможет бороться брусничный сок
Понизить давление и улучшить работу сосудов помогает брусничный сок. К такому выводу пришли ученые Хельсинского университета, передает Medical Xpress.
Сообщается, что ученые проводили эксперимент на лабораторных крысах, страдающих от повышенного кровяного давления. «Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов», — передает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежных журналистов.
Уточняется, что исследователи давали крысам также соки клюквы и черной смородины, однако эти напитки не оказали существенного влияния на здоровье животных. Сейчас ученые планируют проверить брусничный сок в эксперименте с людьми.