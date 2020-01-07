Патриарх Кирилл хочет, чтобы россияне дарили друг другу Евангелие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, поздравляя россиян и православных других стран с Рождеством, пожелал им обязательно читать Евангелие и дарить данную книгу тем, у кого ее нет.
«Пусть в наступившем новом году чтение Евангелия станет обязательной частью нашей духовной и интеллектуальной жизни», — цитирует предстоятеля РПЦ пресс-служба Московского патриархата. Патриарх Кирилл также посоветовав верующим постоянно читать эту книгу.
По его мнению, Евангелие помогает «преодолеть отчужденность и одиночество», характерные для нынешнего времени, и дает ответы на «многие важные вопросы», Патриарх полагает, что сила Евангелия «ничуть не уменьшилась» за прошедшие 2 тысячи лет.
Ранее патриарх Кирилл публично призвал православных учиться кротости. Он считает, что именно в скромности заключается подлинная духовная сила россиян. «Чтобы наша кротость не стала наигранной, искусственной, кротостью сквозь стиснутые зубы, мы должны научиться терпению», — отмечал предстоятель РПЦ. По его мнению, россиянам не следует стремиться к роскошной жизни.
До этого патриарх выражал обеспокоенность популярностью криптовалют среди россиян. Он считает, что население страны необходимо защитить от рисков, связанных с операциями с цифровыми валютами. В том же обращении глава РПЦ в очередном раз призвал россиян быть скромнее и отказаться от «пагубной страсти к стяжательству».