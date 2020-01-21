Теперь за пиар-блок в мэрии Сургутского района отвечает клан бывших «энергетиков» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В администрации Сургутского района назначен новый начальник управления информационной политики и общественных связей — Оксана Тришина. Теперь пиар-блок мэрии контролирует клан бывших работников пресс-службы «Тюменьэнерго», о чем «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сначала в администрации Сургутского района появилась Любовь Иванцова, она возглавляет отдел по связям со СМИ. Она пролоббировала назначение Эдуарда Куликова, который занимает должность замначальника управления информполитики. Уход бывшего руководителя подразделения Виталия Щербакова в декабре 2019 года был вынужденным. Но его согласовали, а затем на это место была быстро утверждена Тришина. До работы в мэрии все трое трудились в «Тюменьэнерго», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе администрации Сургутского района подтвердили факт назначения нового начальника управления информационной политики. Однако отрицают, что у руководства мэрии были планы произвести кадровые рокировки в пиар-блоке. «Уход Щербакова был неожиданным. Кандидатура Тришиной появилась позже», — прокомментировали кадровые назначения в мэрии.

Ранее «URA.RU» сообщало о частых кадровых ротациях в администрации Сургутского района на должностях, которые связаны с пиар-блоком. За время работы Андрея Трубецкого в качестве главы муниципалитета на должности его зама, курирующего это направление, сменилось четыре человека, а также три начальника управления общественных связей и информационной политики.