Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес решение по делу о домогательствах до 12-летней девочки. Обвиненный в этом 60-летний ветеран МВД Вячеслав Григорьев признан виновным, передает из суда корреспондент «URA.RU».
«Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в колонии общего режима», — провозгласила вердикт судья Елена Попова. Григорьеву назначено и дополнительное наказание — ограничение свободы на два года.
Кроме этого Григорьеву, скорее всего, придется заплатить компенсацию семье пострадавшей девочки — об этом заявил президент Уральского родительского комитета Евгений Жабреев. Однако этот иск будет подан позже — в гражданский суд.
«Заявлять финансовые требования во время уголовного процесса мама девочки не стала, чтобы Григорьев не смог сказать, что она вымогает с него деньги (а такие обвинения звучали)», — пояснил Жабреев.
Адвокат осужденного Владимир Камышин заявил агентству, что не согласен с приговором. «В ближайшие дни будет подготовлена апелляционная жалоба, — сообщил „URA.RU“ защитник. — Мой подзащитный полностью отрицает свою вину, считая, что его оговорили. Исходя из его позиции и будем обжаловать приговор».
В апреле 2019 по подозрению в педофилии в Екатеринбурге был задержан бывший сотрудник милиции Вячеслав Григорьев. 12-летняя дочка его знакомой рассказала маме, что «дядя Слава» домогался ее, когда приехал к ним за документами: прижимал к себе, целовал, трогал за интимные места, требовал раздвинуть ноги, после чего дал 100 рублей. Григорьев и его жена заявляли, что мать девочки заставила дочь оговорить его из-за конфликта, однако психолог, работавший с пострадавшей, пришел к выводу, что девочка рассказала правду.