РИА «Новости»: В Москве ограничивают рейсы для возвращающихся из-за границы россиян

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, летное поле, аэродром, самолет, авиаперелет
В России введут квоты для прибывающих в странуФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Россия ограничит количество чартерных рейсов, которые вывозят российских граждан на родину. Теперь все полеты в Москву будут выполнять только в аэропорт «Шереметьево».

«Условие выполнения рейса в Москву — только в аэропорт „Шереметьево“», — приводит РИА «Новости» слова своего источника. Также введена квота на прибытие граждан: не более 500 человек в сутки.

URA.RU направило запрос в пресс-службе «Шереметьево». На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что с 31 марта будет сокращено количество рейсов, которые вывозят россиян из-за рубежа, напоминает RT. В Москве с 30 марта ввели режим общий самоизоляции и ограничили передвижение граждан по улицам города, пишет «Дни.ру».

Ограничение авиасообщения между странами было введено из-за пандемии коронавируса. Сейчас авиакомпании могут совершать международные рейсы только с целью вернуть россиян на родину.

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