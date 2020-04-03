Минобороны показало документы о преступлениях фашистов в Чехословакии

Архивные данные опубликованы к 75-летию освобождения Братиславы от фашистских захватчиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В освобожденной от фашистов Чехословацкой республике в 1945 году были обнаружены сотни убитых мирных жителей, в том числе большое количество младенцев. Об этом сообщается в архивных документах, опубликованных на сайте Минобороны к 75-летнему юбилею освобождения Братиславы.

В акте о преступлениях фашистских войск на территории Зволенского округа Чехословацкой Республики сообщается о шести ямах на еврейском кладбище, в которых находится 128 тел, в частности, 26 женщин и пять детей. «Тела „имеют следы избиений нагайками, железными прутьями, пулевых ран в затылок и удушений“», — приводит данные медэкспертизы из опубликованных документов РИА «Новости». В лесу у поселения Ковачево были обнаружены 105 расстрелянных, в том числе 18 женщин и один трехлетний мальчик.

Также сообщается о зверствах Бянско-Бистрице. Согласно опубликованным данным, арестованных ежедневно подвергали пыткам и избиениям, а также почти не кормили, из-за чего многие умирали голодной смертью. Из противотанкового рва и двух ям было извлечено 536 тел. У погибших присутствовали следы пулевых ран, пыток, ранений тупым оружием, а также переломы верхних и нижних конечностей. Среди расстрелянных было 45 женщин, 30 стариков старше 60 лет, а также 30 детей возрастом от трех дней до 10 лет.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ создало сайт к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. На ресурсе публикуются рассекреченные документы военного времени с целью сохранения и защиты исторической правды, а также пресечения попыток фальсификации истории и искажения фактов, пишет Nation News.