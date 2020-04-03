Участники рынка недвижимости ответили на самые злободневные вопросы по сфере жилья Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Несмотря на кризис и карантин в России недвижимость остается выгодным активом для инвестиций. Таким мнением в прямом эфире URA.RU в YouTube поделился исполнительный директор агентства недвижимости «Новосел» Кирилл Гнетов. Он, как и другие участники беседы, ответили на самые злободневные вопросы по сфере жилья.

«Если вы условно располагаете тремя миллионами рублей, и хотели бы их полностью инвестировать в приобретение квартиры — я бы рекомендовал два миллиона инвестировать, а еще миллион сохранить. Да, в дальнейшем возможна потеря стоимости квартиры, но вы остаетесь с ликвидным активом в любое время», — рассказал Гнетов. При этом директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев отметил, что ситуация на рынке остается крайне неопределенной и все зависит от каждой конкретной ситуации.

Замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин отметил, что власти стараются максимально исключить бюрократию во время заключения сделок. «В процессе рассмотрения документа специалисты зачастую звонят заявителю и советуют: „Поправь и неси документы“. Все это делается в рамках срока оказания услуги, чтобы был достигнут положительный результат», — уточнил Бирюлин.

Гнетов также отметил, что ситуация на данный момент схожа с прошлыми кризисами. «Скорее всего, ипотеки станет меньше, потому что ипотека станет менее доступной. Характер заемщиков изменится, и ставка может приподняться. Да и желающих сейчас брать ипотеку больше не станет. Скорее всего, будет больше обменных сделок», — уточнил он.

При этом Галеев отметил, что карантинный режим и нерабочий апрель может негативно сказаться на регистрации сделок. «Мы знаем по опыту прошлых кризисов, связанных с перебоями в работе МФЦ, — если не происходит регистрация сделок в течение дня, то значит, на следующий день их будет в два раза больше. Если неделя — в семь раз больше. Этот вал накатывается волной, который потом разбирать очень сложно», — отметил Галеев.

URA.RU запустило серию виртуальных обсуждений проблем, которые волнуют россиян, находящихся на самоизоляции. Читателям предлагалось выбрать тему первого эфира путем голосования. Наибольшее число голосов отдали вопросам борьбы с коронавирусом, а главной темой для обсуждения стали сроки окончания пандемии.