Женщина решила погулять с ребенком по карнизу магазина Фото: группа «Инцидент Курган», VK

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 апреля — 117-й день с момента обнаружения коронавируса и 27-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 6 343 случаев заболевания, 406 человек вылечилось, 47 человека умерли. В Курганской области за все время эпидемии было выявлено два случая заражения, один пациент выздоровел.

По числу инфицированных Курганская область показывает самый низкий результат среди уральских регионов. Первый заболевший в Зауралье появился 21 марта, 30 марта он вылечился. Еще один заразившийся в регионе был выявлен 3 апреля. Женщина прилетела из Москвы к родственникам.

В Кремле разобрали призыв курганского губернатора «не сжигать москвичей»

В администрации президента РФ отметили, что панические настроения жителей ряда регионов России (включая Курганскую область) из-за распространения коронавируса наблюдаются в редких случаях. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что оградить субъекты от дальнейшего развития напряженной ситуации должны дисциплина и бережное отношение к своему здоровью у россиян. Ранее губернатор Вадим Шумков лично успокаивал жителей своего региона, которые были недовольны новым привозным случаем заражения коронавирусом.

В Зауралье подорожал ряд продуктов питания

По данным Росстата, в Курганской области за последний месяц, который связан с карантином и массовой скупкой товаров, ни один из продуктов питания не подешевел. Выросла цена килограмма лука (с 22,61 до 24,36 рубля), десятка куриных яиц (с 55,33 до 58,73 рубля) и килограмма белокочанной свежей капусты (с 22,45 до 24,09 рубля).

В Курганской области снимут часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Правительство Курганской области готовится последовательно снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Губернатор Вадим Шумков уже поставил задачу региональному департаменту экономики определить список отраслей и объектов, с которых можно начать процесс. «Решения будут готовиться на основе плотных консультаций с общественными и отраслевыми организациями бизнеса и эпидемиологами», — добавил он. Первые изменения уже вступили в силу.

Из-за коронавируса Курган оказался в транспортной блокаде

Из-за ограничительных мер число межмуниципальных автобусных рейсов через Курган сократилось в 2,5 раза. Из-за этого жители города не могут добраться на автобусе на работу в близлежащие муниципалитеты. Также авиакомпания Utair отменила до 30 апреля рейс Ханты-Мансийск — Курган — Ханты-Мансийск, который появился в начале 2020 года. Теперь улететь прямым рейсом в столицу Югры пока невозможно.

В Кургане улицы и парки начали обрабатывать от коронавируса

На улицах и в общественных местах Кургана, начиная с выходных. проводится ежедневная дезинфекция для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По словам главы города Андрея Потапова, специальные работники обрабатывали городские парки и скверы, мыли остановки, а ночью — проходила масштабная уборка улично-дорожной сети.

В Кургане мама гуляла с коляской по крыше магазина из-за карантина

Жители столицы Курганской области в социальных сетях опубликовали снимки с женщиной, которая гуляет по карнизу магазина с детской коляской. При этом попасть на этот участок женщина могла, только если бы пролезла через окно балкона. В комментариях под записью пользователи разделились во мнении, насколько оправданы действия женщины в условиях коронавируса.

Курганцы стали реже нарушать закон из-за коронавируса

После введения режима самоизоляции в Курганской области сократилось число правонарушений и преступлений. Количество зарегистрированных случаев мелкого хулиганства за последнюю неделю сократилось практически вдвое — со 141 до 80. Уменьшилось и число нарушений правил дорожного движения.