«Ведомости»: в России прогнозируют массовые протесты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, сквер, флаг рф, флаг россии, оцепление, российский флаг, протесты, сквер на драме
Сложившаяся в России ситуация может привести к протестам, считают социологи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В российском обществе происходят серьезные идеологические изменения, которые в скором времени могут привести к массовым протестам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на доклад независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году». Белановский был одним из экспертов, предсказавших протесты в России в 2011—2012 годах.

«Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам», — пишет газета. По мнению исследователей, негативное отношение россиян усиливается ко всем уровням власти.

Этот фактор, по мнению авторов доклада, усилила ситуация с коронавирусом. Массово ухудшился имидж властей, хотя они и не виноваты в появлении COVID-19. Особенно важно, считают авторы исследования, что рейтинги власти снижаются, в том числе среди ее сторонников. В докладе сообщается, что населением завладели тревога, гнев и раздражение.

При этом среди экспертов, которых опросили «Ведомости», не все разделили позицию авторов доклада. Некоторые выразили сомнения в правильности методологии, выборки и выводов членов группы Белановского. Например, глава «Левада-центра» Денис Волков заявил, что потенциал возникновения протестов сегодня не выше, чем полгода назад. Кроме того, эксперты, скептически отнесшиеся к докладу, отмечают, что помешать возникновению протестов может устойчивое положение власти.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...