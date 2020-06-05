Сложившаяся в России ситуация может привести к протестам, считают социологи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В российском обществе происходят серьезные идеологические изменения, которые в скором времени могут привести к массовым протестам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на доклад независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году». Белановский был одним из экспертов, предсказавших протесты в России в 2011—2012 годах.

«Половина россиян считает, что ситуация в стране может привести к крупным социально-политическим потрясениям и, в частности, к массовым протестам», — пишет газета. По мнению исследователей, негативное отношение россиян усиливается ко всем уровням власти.

Этот фактор, по мнению авторов доклада, усилила ситуация с коронавирусом. Массово ухудшился имидж властей, хотя они и не виноваты в появлении COVID-19. Особенно важно, считают авторы исследования, что рейтинги власти снижаются, в том числе среди ее сторонников. В докладе сообщается, что населением завладели тревога, гнев и раздражение.

При этом среди экспертов, которых опросили «Ведомости», не все разделили позицию авторов доклада. Некоторые выразили сомнения в правильности методологии, выборки и выводов членов группы Белановского. Например, глава «Левада-центра» Денис Волков заявил, что потенциал возникновения протестов сегодня не выше, чем полгода назад. Кроме того, эксперты, скептически отнесшиеся к докладу, отмечают, что помешать возникновению протестов может устойчивое положение власти.

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