От Центробанка ждут рекордного снижения ключевой ставки

Центробанк может снизить ключевую ставку до 4,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Банк России в ближайшее время пойдет на рекордное за пять лет снижение ключевой ставки. Она может быть снижена до 4,5%. С таким прогнозом выступили эксперты.

«На предстоящем заседании регулятор будет выбирать между 50 б. п., 75 б. п. и 100 б. п., а, значит, будет действовать в диапазоне 4,5-5%. Большинство экспертов ожидают снижения на 100 б. п., до 4,5%», — передает ТАСС.

Снижение ставки позволит сделать деньги в экономике дешевле, что простимулирует инвестиционный и потребительский спрос, считает главный экономист «Совкомбанка» Кирилл Соколов. Он отметил, что во многих странах мира также снизили ключевую ставку в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

Снижение ключевой ставки до 4,5% уже заложено в цены долговых инструментов, рассказал портфельный управляющий «Сбербанк Управление Активами» Дмитрий Постоленко. По его словам, снижение ставки на 100 б. п. и комментарий о возможном дальнейшем снижении может привести к росту стоимости долговых инструментов, что приведет к увеличению активности инвесторов на первичном долговом рынке.

Кроме того, эксперты ожидают, что скоро ключевая ставка ЦБ может опуститься ниже. В случае, если инфляция закрепится ниже прогноза ЦБ в 3,8-4,8%, ставка может быть снижена до 4%, считает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. В Deutsche Bank, в частности, ожидают снижения ключевой ставки ЦБ до 4% уже в июле 2020 года.

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