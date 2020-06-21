21 июня — Международный день селфи Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Instagram более семи миллионов публикаций с хэштегом #Пермь. И в Международный день селфи 21 июня URA.RU предлагает пополнить эту коллекцию уникальными снимками. Для этого мы составили список мест, в которых можно сделать оригинальный снимок.

КамГЭС и шлюзы. Место для многих пермяков знакомое, но чаще всего знакомое только по виду из окна автомобиля или автобуса. А ведь на самом деле это неплохое место для прогулок, особенно в жаркую солнечную погоду. Если же визит сюда совпадет с периодом весеннего половодья и сброса воды, то отличные снимки можно получить гарантированно.

КамГЭС и шлюзы Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Микрорайон «5-я зона». Это микрорайон внутри микрорайона Гайва, находится недалеко от КамГЭС. Его отличительной особенностью в первую очередь является архитектура. Дома этого микрорайона строили пленные немцы, поэтому на окраине Перми получился небольшой филиал Западной Европы. Название этого филиала говорит само за себя — на территории микрорайона еще в середине прошлого века располагалась зона.

Микрорайон «Пятая зона» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Кладбище кораблей. В пермском микрорайоне Заозерье на берегу Камского водохранилища свой покой нашли около тридцати судов. Формально это закрытая территория, но с другой стороны проход туда практически никто не ограничивает. И если попасть на берег, то можно сделать неплохие снимки.

Кладбище кораблей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Рассвет и закат на Каме. Чтобы застать рассвет в Перми в эти дни, нужно встать около 3 часов утра и уже к четырем быть на западном (правом) берегу реки. Идеальным местом для съемок может служить практически любое место на Каме ниже по течению от КамГЭС. Именно в этом месте, до поворота реки, можно поймать момент и увидеть, как солнце поднимается над водой. Заходящее солнце лучше всего ловить на участке между набережной и территорией Мотовилихинских заводов.

Кама Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Часы обратного отсчета. Место, где каждую секунду будет получаться уникальный снимок. А еще любители красивых цифр могут подгадать время и сделать с ними кадр. Находятся эти часы, считающие количество дней, часов и минут до 300-летия Перми, в микрорайоне Разгуляй.

Часы обратного отсчета Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Железнодорожный переход у речного вокзала. Обычно по этому месту люди пробегают, торопясь совершить пересадку с электрички на автобус. Если же остановиться и оглядеться по сторонам, то можно найти неплохой ракурс — вид на старинное здание пермского вокзала.

Железнодорожный переход у вокзала Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Комсомольский проспект. Снимок можно сделать практически в любом месте от улицы Монастырской и до Комсомольской площади. А через три года сделать еще один. И все для того, чтобы сравнить, как изменился за это время город. Сейчас идет масштабная реконструкция Компроса, которая также включает в себя восстановление фасадов. Так что тут можно сделать целую серию «до и после».

Комсомольский проспект Фото: Алексей Гущин © URA.RU

МиГ на взлете. Пожалуй, это точно такое же место, как и КамГЭС. Все о нем знают, но далеко не каждый доходил до этого места пешком. А ведь здесь можно сделать селфи, находясь прямо под самолетом.

МиГ на взлете Фото: Алексей Глазырин © URA.RU