Иммунитет уральцев проверят на стойкость к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет исследование популяционного иммунитета россиян к коронавирусу. В частности иммунитет проверят у жителей Тюменской области и Пермского края, сообщается на региональных сайтах ведомства.
«На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов», — говорится в сообщении. Отмечается, что людей для исследования будут выбирать в случайном порядке. Уточняется, что россияне будут разделены на группы: дети от 1 года до 17 лет, взрослые от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет, 70 лет и старше.
Иммунитет россиян будут проверять с помощью ИФА тест-системы, разработанные в Государственном научном центре микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора. Ведомство подчеркивает, что коллективный иммунитет помогает снизить распространение вируса, пишет
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