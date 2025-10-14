Более 800 русскоязычных граждан находятся под угрозой депортации из Латвии после истечения срока на добровольный выезд 13 октября 2025 года. Причиной высылки стало отсутствие у них действующего вида на жительство, который невозможно продлить без успешной сдачи экзамена по латышскому языку.
Русскоязычных граждан могут депортировать
Более 800 русскоязычных граждан находятся под угрозой депортации из Латвии. Им было предписано покинуть страну до 13 октября 2025 года. Причиной для высылки является отсутствие действующего вида на жительство, которое, не удается продлить из-за несданного экзамена по латышскому языку.
При этом посольство России в Латвии опровергло слухи о массовой депортации российских граждан. В заявлении дипмиссии, размещенном на ее официальном сайте, уточняется, что принудительное выдворение может быть применено только по истечении 30 суток с момента личного вручения соответствующего решения латвийской Погранохраны.
Володин ожидал такое решение от Латвии
Вячеслав Володин назвал решение Латвии о депортации граждан РФ ожидаемым. На пленарном заседании он заявил, что страны Прибалтики проводят политику, зависимую от руководства Евросоюза.
На пленарном заседании Госдумы Володин охарактеризовал прибалтийские страны как марионеточные режимы, а власть в ЕС — как структуру, напоминающую «тюрьму народов». По его словам, в Европе пренебрегают правами граждан, а молчание стран ЕС по вопросу депортации сравнимо с событиями прошлого века. Спикер Госдумы поручил профильным комитетам подготовить предложения для решения вопроса депортации россиян из Латвии.
Депутат Толстой призывает к решительным мерам
Депутат Государственной думы Петр Толстой на заседании ГД призвал к решительным мерам в ответ на депортацию русских пенсионеров из Латвии. Депутат подчеркнул, что реакция России на действия латвийских властей не должна ограничиваться лишь дипломатическими заявлениями. По мнению парламентария, Москва должна перейти к конкретным действиям, чтобы латвийское руководство понесло ответственность за политику в отношении русскоязычного населения.
Песков заявил, что россияне могут вернуться на Родину
Россияне, которым в Латвии грозит депортация, могут вернуться на Родину и выстроить свою жизнь в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о возможных действиях Москвы в ситуации с согражданами, оказавшимися под угрозой высылки.
«Граждане России могут вернуться на свою Родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь», — подчеркнул представитель Кремля. Комментарий прозвучал во время конференц-колла Пескова с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В МВД России заявили о готовности помочь депортированным
В МВД России готовы оказывать помощь и консультировать русскоязычных граждан, которые были депортированы из стран Прибалтики, включая Латвию. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в министерстве с прошлого года действует специальная рабочая группа, занимающаяся поддержкой таких лиц. Уточняется, что сотрудники Миграционной службы МВД РФ оказывают содействие в оформлении документов для легального пребывания на территории России.
Рабочая группа была создана для максимально быстрой и эффективной помощи гражданам, столкнувшимся с депортацией или вынужденным переселением из Латвии, Литвы и Эстонии. В задачи специалистов входит не только консультирование по вопросам миграционного законодательства, но и помощь в подготовке полного пакета документов для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства. Также предусмотрены консультации для членов семей депортированных лиц.
