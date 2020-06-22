21 июня 2020

Зрители забрали победу Билана на «Евровидении». Победу отдали Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Зрители поставили Диму Билана на девятое место Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

Зрители «Евровидения» провели голосование по прошедшим выступлениям разных лет и переместили победителя финала 2008 года Диму Билана на девятое место. Результаты опроса опубликованы в официальном аккаунте конкурса в Twitter.

Новым лидером «Евровидения-2008», по мнению зрителей, является украинская певица Ани Лорак, которая тогда заняли второе место. «Приятно получать такие новости из Европы», — написала Лорак в Instagram. Пятерку лидеров замкнули представители Греции, Исландии, Армении и Швеции.

Продюсер Яна Рудковская заявила, что нельзя сравнивать многомиллионное голосование зрителей конкурса с мнением трех тысяч фанатов. «Это разные масштабы. Я считаю, что номер, который был у Димы (а у него был шикарный номер), невозможно повторить», — сказала Рудковская в беседе с телеканалом «360».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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