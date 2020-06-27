ВОЗ назвала самые успешные в разработке вакцин от COVID компании

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В России клинические испытания вакцины , разработанной для профилактики коронавируса, проводятся Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. С момента вакцинации первой группы добровольцев прошла неделя. Теперь вакцинацию предстоит пройти второй группе добровольцев из 20 человек. Их ждет месяц изоляции, сообщает телеканал 360 . Доклинические испытания вакцины, как в начале июня сообщали в Минобороны РФ, прошли успешно. В них принимали участие хомяки и обезьяны, передает агентство Nation News .

По ее мнению, AstraZeneca догоняет американская биотехнологическая компания Moderna, занимающаяся исследованием и разработкой лекарств на основе исключительно матричной РНК. Ее вакцина также в скором времени перейдет на вторую фазу тестирования. Всего, по информации ВОЗ, в мире разрабатывается порядка 200 вакцин от COVID, 15 из них уже испытывают на людях.

«Они, возможно, являются лидирующими кандидатами. Потому что, как вы знаете, они перешли на вторую стадию тестов, и очень скоро мы сможем увидеть результаты исследований на людях, и они уже планируют третью фазу испытаний», —цитирует исследователя ВОЗ РИА «Новости».

По ее словам, из всех вакцин, которые сейчас проходят клинические испытания, две — наиболее успешны. Они в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. Самых больших успехов добились представители компании AstraZeneca.

Вакцины американской компании Moderna и англо-шведской АstraZeneca являются одними из лидирующих среди препаратов от коронавируса, которые испытывают на людях. Об этом заявила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан на брифинге в Женеве.

Две компании преуспели в разработке вакцины от COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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