27 июня 2020

ВОЗ назвала самые успешные в разработке вакцин от COVID компании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от гриппа. Челябинск, минздрав, укол, прививка, шприц, игла, медицина, вирус, вакцина от гриппа
Две компании преуспели в разработке вакцины от COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцины американской компании Moderna и англо-шведской АstraZeneca являются одними из лидирующих среди препаратов от коронавируса, которые испытывают на людях. Об этом заявила главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан на брифинге в Женеве.

По ее словам, из всех вакцин, которые сейчас проходят клинические испытания, две — наиболее успешны. Они в ближайшее время смогут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. Самых больших успехов добились представители компании AstraZeneca.

«Они, возможно, являются лидирующими кандидатами. Потому что, как вы знаете, они перешли на вторую стадию тестов, и очень скоро мы сможем увидеть результаты исследований на людях, и они уже планируют третью фазу испытаний», —цитирует исследователя ВОЗ РИА «Новости».

По ее мнению, AstraZeneca догоняет американская биотехнологическая компания Moderna, занимающаяся исследованием и разработкой лекарств на основе исключительно матричной РНК. Ее вакцина также в скором времени перейдет на вторую фазу тестирования. Всего, по информации ВОЗ, в мире разрабатывается порядка 200 вакцин от COVID, 15 из них уже испытывают на людях.

В России клинические испытания вакцины, разработанной для профилактики коронавируса, проводятся Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. С момента вакцинации первой группы добровольцев прошла неделя. Теперь вакцинацию предстоит пройти второй группе добровольцев из 20 человек. Их ждет месяц изоляции, сообщает телеканал 360. Доклинические испытания вакцины, как в начале июня сообщали в Минобороны РФ, прошли успешно. В них принимали участие хомяки и обезьяны, передает агентство Nation News.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Наука Общество Технологии
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...