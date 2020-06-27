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Ранее министерство просвещения РФ разрешило регионам провести школьные выпускные балы в обычном формате, если к тому моменту в субъекте наступит третий этап снятия ограничений. При этом в ведомстве рекомендуют отметить выпускной в дистанционном формате. В министерстве отметили, что главным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер», который состоится 27 июня. В нем примут участие все регионы страны. Финальным аккордом программы будет ежегодный фестиваль «Алые паруса».

Лидер страны призвал молодое поколение не переставать мечтать и строить самые дерзновенные планы. «Если уверены в своей цели, смело идти к ней, какой бы фантастической она ни казалась», — отметил Путин. Он добавил, что в этом году выпускные в школах и университетах проходят в одно и то же время. Это делает праздник более торжественным. Президент подчеркнул, что после выпускного начинается новый этап в жизни, в котором все зависит исключительно от собственных решений.

«Вы ответственные, сильные, современные, думающие люди. Замечательное поколение! Будущее в ваших руках», — цитирует Путина « Царьград».

Российские выпускники школ и вузов, оканчивающие заведения в текущем году, смогут добиться многого и найти в жизни настоящее призвание. Уверенность в этом выразил президент страны Владимир Путин в ходе видеообращения к выпускникам. По его мнению, они обладают всеми качествами, которые помогут добиться поставленных целей.

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