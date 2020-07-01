В ХМАО 1 июля ждут прорыва по явке на голосовании по Конституции

В ХМАО рассчитывают, что региону удастся выполнить федеральные установки Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

1 июля во время голосования по обновлению Конституции власти собираются подтянуть явку в крупнейшем муниципалитете ХМАО — Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«За шесть дней голосования явка составила около 30 процентов. Это ниже среднеокружных значений. Но Сургут всегда голосует хуже остальных муниципалитетов. Это самый крупный город региона. Поэтому для усиления и контроля туда приезжал первый-вице губернатор ХМАО Алексей Шипилов, вице-спикер Тюменской областной думы Галина Резяпова и депутат окружной Думы Андрей Филатов», — рассказал инсайдер. Он отметил, что началось заметная активизация электората среди нефтяников. В пресс-службу мэрии Сургута был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте региона рассказал журналисту агентству, что 1 июля все муниципалитеты будут стараться добить явку по максимуму. «Перешагнуть рубеж в 60 процентов кажется реально. Способы мобилизации населения отданы на откуп самим муниципалитетам», — прокомментировал собеседник. Председатель избирательной комиссии ХМАО Денис Корнеев сообщил URA.RU, что с 8 утра и 20:00 вечера в округе будут работать 714 избирательных участков. «На 30 июня явка в ХМАО составила 49,93 процента, проголосовал 570 201 человек», — заявил Корнеев.

URA.RU уже сообщало, что в ХМАО приняты дополнительные меры безопасности для югорчан во время голосования по обновлению Конституции. Все участники процесса снабжены средствами индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция, участки регулярно дезинфицируют, а при входе на них голосующим при необходимости выдается индивидуальный пакет с перчатками, маской и одноразовой ручкой.