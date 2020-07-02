В «Единой России» определили дальнейшую судьбу мэра Высокинского

Мэр Екатеринбурга (справа) успешно прошел свое первое политическое испытание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и его команда уверенно прошли свое первое политическое испытание. Так прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию в Екатеринбурге лидер свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий. В свердловской столице явка составила 45,13%, 63,18% проголосовавших одобрили изменения.

«Прохождение такого испытания — один из этапов формирования новой команды управления Екатеринбурга», — считает Шептий. Он напомнил, что за неделю до голосования член «ЕР» Александр Высокинский выступал в гордуме с отчетом о своей работе на посту мэра. «Подробное обсуждение отчета главы подтвердило его готовность к решению политических задач, поэтому депутаты и поддержали отчет, — рассказал руководитель свердловских единороссов. — Да, было необходимо сделать корректировки к голосованию: вместе с партией и общественными организациями увеличили количество наблюдателей и волонтеров, что позволило горожанам проголосовать вне помещений, повысилась адресность информирования о правилах голосования, о сути поправок».

Виктор Шептий назвал результаты голосования в Екатеринбурге «весомым вкладом в копилку поддержки президента — как Свердловской области, так и страны». «Для мегаполиса это высокий результат — более полумиллиона горожан пришли на участки. Жители Свердловской области показали уральский характер, вдумчивость, разборчивость, готовность поддержать нашего национального лидера и вместе формировать те основные правила, по которым мы будем дальше развиваться, — сообщил Виктор Шептий. — Нам [депутатам от „Единой России“ в муниципальных органах власти и Заксобрании региона] предстоит в кратчайшие сроки принять пакет поправок, законов по всем направлениям, указанным в Конституции. С сегодняшнего дня мы приступаем к этой работе и будем делать ее с учетом мнения наших земляков».