В ХМАО создаются условия для снятия карантина

За сутки в регионе заболели еще 273 человека Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки выявлено 273 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

«Зарегистрировано 273 новых случая коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях», — уточняют в оперштабе 103 заболевших обнаружено в Сургуте, 43 — в Нижневартовске, 31 — в Когалыме, 5 — в Лангепасе, 22 — в Нефтеюганске, 1 — в Радужном, 21 — в Ханты-Мансийске, 2 в Урае и 5 — в Пыть-Яхе. Также 10 заболевших в Сургутском районе, 23 — в Нефтеюганском районе, 1 — в Кондинском районе и 6 — в Нижневартовском районе. Всего за время пандемии в регионе выявлено 10 029 заболевших.

Ранее сообщалось, что Югра приближается к выполнению нормативов по началу снятия карантина. Регион, судя по динамике последних двух недель, находится на плато по заболеваемости коронавирусом.