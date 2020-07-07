«Ведомости»: большинство врачей не верят статистике по COVID

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Ранее «Ведомости» со ссылкой на «Левада-центр» опубликовали рейтинг одобрения Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недоверии к опросам «Левада-центра» . По его словам, существуют разные методики, и другие опросы «дают иную картину».

«В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49 и 47% респондентов (среди тех, кто работает с COVID-пациентами, сомневаются в отчетах о заболеваемости 54%), а 9 и 11%, напротив, считают цифры завышенными», — пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса. В правдивость данных о заразившихся верят 23% опрошенных. 21% респондентов доверяют информации о погибших. Всего было опрошено 502 врача, у 60% из которых есть опыт работы с пациентами, имеющими симптомы COVID-19, а 16% лечат инфицированных.

Большинство российских медиков не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Около 50% врачей считают данные по числу зараженных и погибших заниженными. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологами из Фонда общественного мнения (ФОМ) и «Левада-центра».

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