06 июля 2020

«Ведомости»: большинство врачей не верят статистике по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, врачи, больница
В опросе принимали участие 502 врача Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство российских медиков не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Около 50% врачей считают данные по числу зараженных и погибших заниженными. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологами из Фонда общественного мнения (ФОМ) и «Левада-центра».

«В занижении статистики по заболевшим и умершим уверены соответственно 49 и 47% респондентов (среди тех, кто работает с COVID-пациентами, сомневаются в отчетах о заболеваемости 54%), а 9 и 11%, напротив, считают цифры завышенными», — пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса. В правдивость данных о заразившихся верят 23% опрошенных. 21% респондентов доверяют информации о погибших. Всего было опрошено 502 врача, у 60% из которых есть опыт работы с пациентами, имеющими симптомы COVID-19, а 16% лечат инфицированных.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на «Левада-центр» опубликовали рейтинг одобрения Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о недоверии к опросам «Левада-центра». По его словам, существуют разные методики, и другие опросы «дают иную картину».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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