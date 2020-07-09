Школьники, получив грамоты, отправились на самоизоляцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава поселка Пионерский Венера Зубчик вместе со своими подчиненными провела во время карантина массовое награждение школьного актива. Один из подростков при этом оказался болен коронавирусом. Об этом происшествии URA.RU сообщил эксперт ОНФ Денис Такунцев.

«Глава Пионерского Венера Зубчик вместе с директором культурно-спортивного комплекса „Импульс“ Любовью Коркодиновой провели массовое мероприятие с участием несовершеннолетних, после которого были выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией. Все участники теперь изолированы», — сообщил Такунцев. Он также добавил, что написал по этому поводу жалобу в окружную прокуратуру.

Глава Пионерского в разговоре с журналистом URA.RU подтвердила, что такая ситуация произошла. «Ребята разъезжаются, поэтому решили вручить им грамоты. Пригласили меня, я была в маске и перчатках. У одного из награждаемых потом подтвердился COVID-19. На момент вручения об этом не было известно. Теперь нас всех отправили на самоизоляцию. Считаю, что в этой ситуации и учреждение виновато, и с себя ответственности не снимаю. Между ними хоть и было расстояние почти два метра, но нужно было еще и обеспечить всех масками», — прокомментировала Зубчик.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО действуют режимы повышенной готовности и самоизоляции, поэтому проведение любых массовых мероприятий находится под запретом. Югра из-за высокой заболеваемости COVID-19 среди населения пока не смогла выйти даже на первый этап снятия ограничений из карантина.