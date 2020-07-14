Избирком ЯНАО закончил принимать списки кандидатов в заксобрание

Cписки кандидатов от «Справедливой России» были заверены в последний день (архивное фото) Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На состоявшемся 13 июля заседании избирательной комиссии ЯНАО были заверены списки кандидатов в законодательное собрание от КПРФ и «Справедливой России». Кроме того, были рассмотрены списки, предоставленные КПСС («Коммунистическая партия социальной справедливости»).

«Списки кандидатов от „Справедливой России“ будут опубликованы в ближайшее время», — рассказал знакомый с ситуацией в политических кругах ЯНАО источник URA.RU. В таких партийных установках, по словам собеседника, сейчас видят не столько желание сохранить интригу, сколько неоднозначность некоторых кандидатов.

Так, ранее коммунистам ЯНАО, опубликовавшим имена своих кандидатов, стали ставить в укор большое число приезжих персонажей и скандальных политиков. Ту же проблему обнаружили и в списках либерал-демократов.

Что касается КПСС, то ее участие в кампании в большей степени оценивается как формальное. Ранее URA.RU рассказывало, что у «Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» — избирком документы принимать не стал из-за отсутствия технического согласования списков реготделения с Москвой.

Партия писателя Захара Прилепина «За правду» отказалась от политической гонки, так как не успела развернуть деятельность в регионе. Не будет участвовать в борьбе за мандаты в заксобрание и партия «Родина».