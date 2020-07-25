В Ереване назвали истинную причину атак на армян в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих соотечественников не поддаваться на провокации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Нападения азербайджанцев на представителей армянской диаспоры в России направлены на дестабилизацию обстановки в стране. Об этом в субботу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Атаки азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики руководства Азербайджана, но и попыткой дестабилизировать Россию и сделать ее сценой этнических столкновений», — заявил Пашинян в Facebook, анонсируя свое интервью на РБК-ТВ. При этом, по его словам, у России есть все возможности предотвратить подобный сценарий.

Пашинян призвал жителей Армении не поддаваться на провокации со стороны азербайджанцев. По его мнению, за происходящим стоит третья сила с антиармянской позицией, заинтересованная в дестабилизации ситуации в России.

Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы попросил своих соотечественников не нарушать российские законы, сообщает Nation News. Его речь стала реакцией на столкновения между жителями двух стран, произошедшие 23 июля в Москве.